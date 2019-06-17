Светлана Лобода показала свое детское фото

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артистка Светлана Лобода разместила снимок из детства в Instagram.

Украинская певица решила сравнить, как выглядела она в детстве и ее дочь Ева. Ниже звезда подписала пост: "Слева моя дочь Ева, справа - я! Девочки, рожайте деток - это ваше продолжение, это самое большое счастье!! Это то, что останется после вас".

На архивном фото видно Светлану Лободу, которая сидит на качелях. Выше уже дочь Ева, запечатленная во время поедания банки варенья. Фолловеры отметили, что девочка точная копия мамы. К слову, пост с двумя снимками набрал почти 80 тысяч лайков. -0-

Фото из Instagram