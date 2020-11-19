Тело древней рыбы прибило к берегу в США (Фото)

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные жители штата Виргиния в США во время прогулки по пляжу сделали неожиданное открытие. Об этом сообщает Daily Press.

Люди на берегу обнаружили тело доисторической рыбы длиной полтора метра. У обитателя моря также имеется продолговатая голова и костяные пластины на спине.

Фото Daily Press

После публикации фото в социальной сети люди быстро идентифицировали обитателя океана. Оказалось, что это редчайший длиннорылый осетр. Этому виду более 120 миллионов лет и они застали еще динозавров. В начала 19 века этих рыб начали активно вылавливать из-за деликатесной икры. Так вид оказался на грани исчезновения. -0-