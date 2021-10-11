ТОП-5 мероприятий с 11 по 15 октября: как нескучно провести будние дни

Собрали самые интересные мероприятия, которые будут проходить в Минске с 11 по 15октября. Надеемся, вы обязательно подберете для себя что-то подходящее!

11 октября

Для автора выставки Елены Лянки батик – это нежность, выразительность, музыкальность. Работы, представленные на выставке, выполнены в технике горячего батика. Это сложный и кропотливый процесс: надо чувствовать движение краски и воска.

Результат зачастую непредсказуем, поэтому каждая картина уникальна, повторить ее в точности невозможно.

12 октября

Представленный ряд фоторабот не являет собой конъюнктуру, они призывают к общению со зрителем, осмыслению и диалогу. Такие снимки получают очень разную интерпретацию. Автор умышленно не дал названия своим произведениям, в надежде стимулировать фантазию современного зрителя и уверенность в его образованности и способности сопереживать.

13 октября

Участники международной выставки "Современный аванград: Vanguardtoday" - это художники из Беларуси, России и Армении. На выставке представлено 40 работ, выполненных в разных стилях и направлениях авангарда. Среди них импрессионизм, сюрреализм, символизм, наивное, примитивное искусство и другие.

14 октября

Праздничный концерт ко Дню матери – одно из самых любимых и долгожданных мероприятий на этой неделе. В этот праздничный день артисты белорусской эстрады предлагают совершить совместное увлекательное путешествие в мир кино. В этот вечер для наших мам прозвучат самые любимые песни из таких кинохитов, как "Мама – первое слово", "Берегите женщин", "Есть только миг", "Если б я был султан" и многих других.

15 октября

"Сто минут вокруг света" - это полное погружение в атмосферу увлекательных путешествий по странам и континентам. Вас ждет знакомство с американскими ковбоями на лошадях, канадскими пумами, величественными кораблями пустыни - верблюдами и строптивыми ламами, озорными пони, с виртуозными гимнастами и акробатами, а так же зажигательные испанские игры с хлыстами!