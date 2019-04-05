Ученые доказали, что кошки умеют реагировать на свое имя

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домашние кошки могут различать в человеческой речи не только свое имя, но и имена других кошек, которые они ранее слышали, пишет Scientific Reports .

К такому выводу пришли ученые Токийского университета, проанализировав результаты своих наблюдений в "кошачьих кафе".

Исследователи наблюдали сразу за несколькими животными, предварительно попросив хозяина кота произносить его имя вместе с еще четырьмя существительными. В некоторых случаях эти слова были похожи по звучанию на имя кошки, а иногда, вместо существительных, назывались клички других животных.

По результатам эксперимента выяснилось, что кошки понимают, когда произносят их имя. При этом все домашние любимцы одинаково активно реагировали на речь хозяина и незнакомых им людей. Это говорит о том, что животные реагируют именно на само слово, а не на интонацию хозяина.

"Кошки так же хорошо реагируют на речь хозяина, как и собаки, просто они не всегда готовы или хотят показывать им то, что они умеют это делать. Конечно, все это не означает, что ваша Мурка понимает вас – между способностью распознавать отдельные фонемы и языком лежит огромная пропасть", — комментирует открытие Джон Брэдшоу (John Bradshaw), биолог из Бристольского университета, чьи слова приводит Nature New .

Ученые утверждают, что, вероятней всего, кошки могут распознавать отдельные фонемы и запоминать их комбинации. Животные ассоциируют наборы слогов с различными приятными или неприятными вещами, о которых они имею представление – едой, желанием хозяина их погладить, а также с различными наказаниями.-0-