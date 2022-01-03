Ученые нашли лакомство, продлевающее молодость

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа исследователей из Гарвардского университета сделала интересное открытие, которое способно замедлить старение. Об этом пишет Express.

Ученые пришли к выводу, что употребление в пищу темного шоколада поможет сохранить молодость. В частности, исследователи провели анализ продукта и выяснили, что содержащиеся в лакомстве антиоксиданты и минералы улучшают кровяное давление. Кроме того, темный шоколад способствует предотвращению онкологии и некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо всего прочего, это лакомство благоприятно влияет на работу мозга и улучшает память. Причем количество активных соединений в шоколаде напрямую зависит от концентрации какао.

Исследователи добавили, что люди, съедающие три плитки темного шоколада в месяц, продлевают себе жизнь. Риск преждевременной смерти у них составил на 36 процентов меньше, чем у тех, кто отказывает себе в употреблении этого продукта.-0-