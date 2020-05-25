Ученые обнаружили галактику в виде "огненного кольца"

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила снимки самой древней из известных кольцеобразных галактик. Описание исследования опубликовал научный журнал Nature Astronomy.

"Результаты наших наблюдений и расчетов показывают, что примерно 10 млрд лет назад крупные ударные кольцеобразные галактики встречались так же редко, как и сейчас. Это не согласуется с прогнозами некоторых теоретиков, которые считают, что в первые эпохи жизни Вселенной эти объекты должны были встречаться в 140 раз чаще", – сообщается в публикации журнала.

Ударные кольцеобразные галактики – самый редкий тип галактик во Вселенной. Их редкость обусловлена особыми условиями их формирования.

Согласно современным теориям астрономов, подобные объекты образуются в результате столкновения двух крупных галактик. В ходе такого столкновения одна из галактик врезается в другую на большой скорости. В результате такие галактики становятся похожими на гигантские "огненные кольца", в центре которых пустота.

Изучая снимки орбитального телескопа "Хаббл"астрономы открыли пока самый древний и необычный пример существования подобных галактик.

Анализируя снимки объектов, исследователи наткнулись на фотографию двух необычных объектов, R5519 и G5593. Первый, как выяснили ученые, был ударной кольцеобразной галактикой, а второй столкнулся с ней, в результате чего в ее центре образовалась "пустая" зона диаметром в 30 тыс. световых лет.-0-