Ураган "Дориан" выбросил на берег США килограммы кокаина

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакеты с наркотиком обнаружили на двух пляжах штата Флорида, об этом сообщает NBC .

Всего правоохранители нашли на пляже более 10 свертков с кокаином. Первый пакет обнаружил полицейский, который совершал пеший обход пляжа Paradise Beach в районе города Окленд. В этот момент прохожие сообщили, что на берегу лежит странный пакет, по форме напоминающий кирпич. Когда полицейский обнаружил упаковку, то понял, что у него в руках кило кокаина, который так перевозят мафиозные картели. Наркотик передали экспертам для изучения.

Через несколько часов в 32 километрах от первой находки, была обнаружена сумка с 15 пакетами кокаина. Местные жители позвонили в полицию и рассказали, что на берегу пляжа Cocoa Beach лежит подозрительная дорожная сумка. Правоохранители прибыли на место и заглянули внутрь.

Ураган "Дориан" выбросил на берег сумку, в которой находились 15 свертков с кокаином. Данных об их размере и количестве нет, однако, по информации полиции, один килограмм этого наркотика на черном рынке может стоить от $20 до $30 тыс.

Ураган "Дориан", который идет из Атлантического океана, достиг побережья США. Ранее он обрушился на Багамские острова, где в результате разгула стихии погибли 30 человек, а также были разрушены города островного государства. Официальные лица страны не исключают, что количество жертв может увеличиться. -0-