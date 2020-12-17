В Южной Америке наблюдали полное солнечное затмение - у людей неподдельные эмоции (видео)

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителям Южной Америки уже второй год подряд дается возможность наблюдать за полным солнечным затмением, но оно все также вызывает массу эмоций. Видео с природным явлением опубликовали в Twitter.

Особенно повезло тем, кто проживает в южной части континента. Астрономы предупредили людей о приближении затмения, поэтому в назначенный час на улицу вышли толпы жителей. Примечательно еще и то, что Луна прошла перед Солнцем в полдень, когда звезда оказалась в зените. В итоге получилось поистине потрясающее астрономическое явление, а удачное время позволило невооруженным взглядом наблюдать солнечную корону.

QUE LIND☀️

El mundo aprecio el eclipse de sol en su máximo esplendor. #Mira pic.twitter.com/1rbnJDFh5y — Marcos (@MarcosFerCorrea) December 14, 2020

Разумеется, кадры привели в восторг пользователей сети. Одни восхитились тем, как стало темно в момент затмения, а другие считают, что природное явление - это знак об окончании пандемии. Впрочем, ролики продолжают собирать десятки тысяч просмотров. -0-

Total solar eclipse moments ago over Argentina. #EclipseSolar2020 pic.twitter.com/79MdruLBES — Latest in space (@latestinspace) December 14, 2020