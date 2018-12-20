В Сети появился первый трейлер нового фильма "Хеллбой"

Кадр из видео на YouTube

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На официальном YouTube-канале киностудии Lionsgate Movies появился трейлер обновленной версии фильма "Хеллбой".

Режиссером фильма стал Нил Маршал, известный своей работой над несколькими эпизодами сериалов "Игра престолов" и "Мир Дикого Запада". Сценаристом и создателем персонажа Майка Миньола стал Эндрю Косби. Главную роль в фильме исполнил Дэвид Харбор.

По сюжету фильма Хеллбой отправится в Великобританию, где ему предстоит сразиться с безумной и могущественной Кровавой королевой.

Премьера фильма в мире состоится 10 января 2019 года.-0-