В штате Айдахо появился отель в форме гигантской картошки

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США появился отель в форме гигантского картофеля, пишет Metro .

Отель уже получил название Big Idaho Potato. Его высота составляет 3,5 метра, длина - 8,5 метра, а ширина - 3,7 метра. Он изготовлен из бетона, стали и гипса, вес составляет около 6 тонн.

Big Idaho Potato изготовила Комиссия по выращиванию картофеля штата Айдахо для фестивалей. На протяжении шести лет огромный картофель просто перевозился на грузовике. Заметив такое необычное сооружения, местный застройщик Кристина Вульф предложила сделать из "картофеля" мини-дом, который можно будет сдавать в аренду.

За довольно небольшой промежуток времени женщина смогла вывезти конструкцию на поле и разместить внутри небольшую спальню, камин, кондиционер и различные элементы декора. По задумке автора в таком доме могут жить два человека.

Сообщается, что такое жилье особенно нравится "охотникам углеводной жизни". "Отличный способ узнать, каково это, когда не картошка внутри тебя, а ты внутри картошки", – намекнул президент Комиссии по картофелю.-0-