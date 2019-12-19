В США 17-летняя девушка угнала самолет и попыталась улететь из страны

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Калифорния местная 17-летняя девушка проникла на территорию аэропорта и попыталась угнать самолет, сообщает Fox 16.

Угон произошел 18 декабря в аэропорту Фресно Йосемити. Девушка преодолела ограждение и проникла в кабину самолета King Air 200.

Она запустила один двигатель и самолет начал двигаться, однако подросток не смог им управлять и воздушное судно врезалось в здание и забор.

Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили 17-летнюю девушку за штурвалом. Она была в авиационном снаряжении и, по всей видимости, собиралась отправиться в путешествие, однако поднять самолет в воздух так и не смогла.

Правоохранители задержали подростка. Никто не пострадал, но самолет получил значительные повреждения. Теперь полицейские проводят расследование и пытаются установить точные мотивы 17-летней девушки. -0-