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Калейдоскоп
06 декабря 2019, 00:20

В Тихом океане обнаружен молодой подводный вулкан

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дне Тихого океана обнаружили молодой вулкан необычного для Земли типа. Он имеет небольшие размеры и был сформирован в результате тектоники плит менее 3 млн лет назад, сообщает Deep-Sea Research.

Открытие сделали ученые из Университета Тохоку (Япония). Предварительные обследования океанского дна у острова Минамитори показали, что там может находиться неизвестная структура. Чтобы проверить свои предположения, исследователи применили подводный управляемый аппарат Shnkai, способный погружаться на глубину до 6500 м.

Там действительно обнаружили вулканическое образование petit-spot -  относительно новый для нашей планеты объект. Первый вулкан такого типа был  обнаружен  лишь в 2006 году.

Ученые объяснили, что тектонические плиты Земли находятся в постоянном движении. Погружаясь в мантию, они начинают изгибаться, и в этих зонах иногда возникают трещины – это и есть вулканы.

Проанализировав состав магмы у острова Минамитори, специалисты выяснили, что она поступает из самой верхней части мантии – астеносферы. Именно с ней связано движение плит. Окружающие вулкан структуры гораздо старше него – их возраст - от 70 до 140 млн лет.-0-

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