Валерия поделилась фото с 80-летней мамой

5 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Пятидесятилетняя певица Валерия активно пополняет свои социальные сети. Так, третьего ноября певица поделилась с подписчиками теплым семейным фото в своем Instagram-аккаунте.
На фото запечатлены Иосиф Пригожин, Валерия и 80-летняя мама певицы. Подписчики артистки отметили, что мама отлично выглядит для своих лет. Валерия тепло и лаконично подписала фото: "Вчера в гостях у мамульки".-0-
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