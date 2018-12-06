Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями

6 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Пятого декабря Влад Топалов рассказал журналистам о рождении ребенка. Так, 28-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов стали родителями мальчика.
Сообщается, что телеведущая родила малыша весом 3,690 кг в одной из медучреждений Москвы. Напомним, девятнадцатого ноября пара намекнула фанатам, что они узаконили свои отношения.-0-
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