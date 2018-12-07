Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом

7 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Шестого декабря Анастасия Волочкова поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографией с Николаем Басковым. Интерес фанатов известная балерина подогрела подписью к снимку: "Мой самый Мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!"

Напомним, Анастасия Волочкова интриговала поклонников таинственным возлюбленным, которого балерина скрывает от фанатов на протяжении трех месяцев. Николай Басков в комментариях иронично отметил, что свадьба у обоих обязательно состоится: "Конечно, будет, но у каждого своя".

Пользователи не оценили шутку Анастасии и восприняли как неудачный пиар-ход.-0-