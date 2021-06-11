Выдрам подарили новый бассейн: их реакция развеселила миллионы юзеров (Видео)

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек давно ведет канал на YouTube, показывая жизнь двух своих домашних выдр Котаро и Ханны.

Мужчина живет в Японии и несколько дней назад там выдались жаркие будни. Всем хотелось прохлады и животные не стали исключением. Тогда парень решил порадовать себя и своих питомцев, подарив им бассейн. Прямо на крыше он его наполнил, а после показал это чудо выдрам.

Реакция милых животных на новый бассейн умилила сеть, ведь выдры принялись сразу же в нем развлекаться. Они бегают друг за другом, а хозяин поливает их водой. Питомцы развлекались по полной, а когда бассейн был готов - Котаро и Ханна принялись задорно плавать и нырять. Эти кадры умили пользователей, которые посмотрели видео миллионы раз. -0-