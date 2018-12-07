Вышел первый тизер последнего сезона "Игры престолов"

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал HBO выложил в сеть тизер заключительного, восьмого сезона "Игры престолов", который снимают уже больше полутора лет.
В трейлере не задействовано ни одного из героев сериала. В качестве отсылки к книге Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", по которому снят сериал, в видео навстречу друг-другу движутся лед и пламя.
Также, в трейлере задействованы фигуры животных - символов главных враждующих родов.
Первая серия восьмого сезона появится в сети в апреле 2019 года. Финальный сезон сериала будет включать в себя шесть эпизодов по 90 минут.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4253 BYN
|2.424 BYN
|2.428 BYN
|USD
|2.1329 BYN
|2.131 BYN
|2.132 BYN
|RUB
|3.1894 BYN
|3.19 BYN
|3.195 BYN