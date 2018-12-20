Зонд сделал снимки "ледяного" озера на Марсе

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зонд "Марс-Экспресс" прислал на Землю фото кратера Королева на Марсе. Этот кратер заполнен замороженной водой и выглядит как большое снежное пятно. Снимки опубликованы Европейским космическим агентством.

Зонд "Марс-Экспресс" занимается исследованием Красной планеты с 2003 года. Аппарат также собирает информацию о Фобосе, с которым регулярно сближается.

По мнению ученых, найденная на Марсе вода - это остатки от былых запасов. По одной из версий, на Красной планете ранее существовали реки, озера и океаны, сопоставимые по объемам с Северным Ледовитым океаном.

Некоторые ученые считают, что эти запасы воды испарились в космос вместе с атмосферой планеты. Лишь небольшая часть воды сохранилась в виде ледовых шапок.

Кратер Королева - один из самых крупных на Марсе, его площадь – 82 кв. км, и кратер целиком заполнен льдом. Толщина льда может доходить до 2 км.-0-