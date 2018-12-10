Полет к Марсу может сократить жизнь космонавтов на 2,5 года

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полет на Марс может сократить жизнь космонавтов приблизительно на 2,5 года. К подобным последствиям приведет воздействие космической радиации, сообщает телеканал "МИР 24" .

Риски экспедиции на Марс оценили участники XVII Конференции по космической биологии и медицине в Москве. Длительность перелета от Земли к Марсу, по подсчетам специалистов, составит два года. Для космонавтов суммарная величина радиационного риска после межпланетного путешествия и четырех предварительных орбитальных полетов достигнет примерно 12%. В России установленный предел допустимого радиационного риска за карьеру космонавта равняется 10%.

В настоящее время на Марс снаряжают исключительно беспилотные миссии. В ноябре 2018 года Красной планеты достиг аппарат Mars InSight. Он позволяет исследовать строение Марса: кору, мантию и ядро. Устройство также измеряет уровень сейсмической активности и тепловой поток.-0-