Правительство предоставит Белагропромбанку гарантии в погашении остатка кредита "Криничной"

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси предоставит ОАО "Белагропромбанк" гарантии в погашении остатка основного долга по кредиту для экспериментальной базы "Криничная". Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 14 июня 2019 года №388, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Кредит был выдан коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию "Экспериментальная база "Криничная" в апреле 2011 года со сроком возврата по 5 апреля 2025 года. Оговорено, что платы за предоставление гарантии правительства не взимается.
Министерству финансов поручено оформить в установленном порядке гарантию правительства.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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