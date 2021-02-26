В основе народного единства - традиции, духовность, патриотизм. Такое мнение высказала сегодня начальник отдела международного сотрудничества и информационного обеспечения Министерства культуры Виктория Ратобыльская на круглом столе "Новые формы работы регионов Республики Беларусь с общественными объединениями белорусов зарубежья", передает корреспондент БЕЛТА.

"Направление работы с белорусскими диаспорами за рубежом в этом году является одним из важнейших в нашей международной деятельности. 2021 год объявлен Годом народного единства, и на работников отрасли культуры возлагается большая ответственность и большие задачи, потому что в основе народного единства - это традиции, духовность, патриотизм", - отметила Виктория Ратобыльская.

По ее словам, за пределами Беларуси создано и действует свыше 207 общественных объединений белорусов в странах практически всех континентов мира: Австралии, Азербайджане, Аргентине, Великобритании, Германии, Дании, Израиле, Иордании, Италии, Казахстане, Канаде, Китае, Кыргызстане, Люксембурге, Мексике, Молдове, Нидерландах, Польше, Франции, Чехии, Швейцарии, ЮАР, Эстонии, Японии.

Целенаправленная и системная работа по организационно-методической и практической помощи соотечественникам за рубежом осуществляет Республиканский центр национальных культур. На сегодня подписано более 40 соглашений о долгосрочном сотрудничестве учреждения с общественными объединениями белорусов зарубежья, в том числе пять в 2020 году. В течение последних пяти лет центр активно сотрудничал с объединениями из России, Украины, Италии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Франции, Израиля, Казахстана, Аргентины, Армении, Молдовы, Узбекистана.

"Сейчас очень актуальна тема организации работы с белорусами зарубежья. Об этом говорил глава государства на VI Всебелорусском народном собрании. Кроме того, министром культуры поставлена задача - активизировать работу регионов непосредственно с белорусскими диаспорами. Их необходимо больше привлекать к нам в страну. Впереди предстоит большая работа по налаживанию и укреплению культурных и социальных связей с белорусами зарубежья", - отметила директор Республиканского центра национальных культур Ольга Антоненко.

Так, для установления новых контактов, обсуждения перспектив взаимодействия в сентябре запланировано проведение фестиваля искусств белорусов мира. Основные мероприятия пройдут в Минске, также в программу включено однодневное посещение регионов.

Мероприятие прошло на базе храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. На заседании выступили представители Министерства культуры, Министерства иностранных дел, аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей, Республиканского центра национальных культур, Национального агентства по туризму, представители регионов РБ.-0-