Алиев: Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня на заседании Совета глав государств Содружества в формате видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией", - сказал президент Азербайджана.

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией. "Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс", - резюмировал он.-0-