Алиев: по всем направлениям сотрудничества с Беларусью мы видим конкретные результаты

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По всем направлениям белорусско-азербайджанского сотрудничества есть конкретные результаты. Об этом заявил сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши отношения отличает именно то, что все, о чем мы договариваемся, мы выполняем. И поддерживаем друг друга во всех международных структурах, и торгово-экономические связи растут. Очень активно развивается промышленная кооперация, также имеет хорошую историю сотрудничество в военно-технической, культурной и образовательной сферах. То есть по всем направлениям мы видим позитив, хороший настрой, конкретные результаты", - сказал Ильхам Алиев.

Глава азербайджанского государства признался, что очень рад вновь побывать в Беларуси. По его словам, регулярный обмен визитами на высшем уровне свидетельствует о близких и дружественных связях между Беларусью и Азербайджаном - странами, которые имеют общую историю. Сегодня, обратил внимание Президент Азербайджана, сотрудничество между странами вышло на совершенно новый уровень.

"В Азербайджане, когда говорят о Беларуси, вспоминают какие-то события, связанные с нашими двусторонними отношениями, всегда в обществе очень позитивные чувства. Очень важно, что наши дружественные связи также позитивно воспринимаются обществами наших стран. Я знаю, что в Беларуси очень доброе отношение к Азербайджану, а в Азербайджане Беларусь считают на самом деле братской страной и одним из самых близких партнеров не только на пространстве бывшего СССР, но и в мире", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Он отметил, что этому в том числе способствуют личные отношения между лидерами двух стран. "Люди все это видят и ценят то, как мы решаем вопросы, как идем к поставленной цели. Период наших активных отношений в последние годы - это период решения вопросов, по которым мы с вами договаривались", - добавил Президент Азербайджана.

Ильхам Алиев убежден, что его нынешний официальный визит даст возможность не только обсудить и проанализировать итоги двустороннего сотрудничества за прошедший период, но и наметить пути дальнейшего взаимодействия. "Уверен, что мы сегодня примем важные решения", - заявил он. Ильхам Алиев также пригласил Александра Лукашенко посетить с официальным визитом Азербайджан.-0-