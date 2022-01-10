Аналитик: ситуация в Казахстане подтвердила, что ОДКБ - действенный инструмент

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный аналитик Александр Тиханский назвал ОДКБ действенным инструментом, и ситуация в Казахстане это подтвердила. Такое мнение он высказал во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

"У ОДКБ - консенсус, любое решение принимается консенсусом. Я как военный аналитик скажу: некоторые решения принимались по три-четыре месяца, а здесь буквально за одну ночь. Это показало, что ОДКБ - действенный инструмент, он существует и, более того, он оптимальный и рабочий", - сказал Александр Тиханский.

Как заметил политолог, кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин, "теперь понятно, что кое-кто за рубежом, за океаном, ожидал, что вместо Токаева кто-то попросит помощи у НАТО, но не получилось". "Вдруг вмешалась ОДКБ. И филигранно, эффективно не просто помогла Казахстану, она помогла ввести в ступор весь коллективный Запад", - сказал он.-0-