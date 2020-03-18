Аналитики рассказали, с чего начался нефтяной кризис

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшний кризис на мировом рынке нефти - прогнозируемый тренд, о котором эксперты говорили еще в конце 2019 года. Об этом в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Нефть, коронавирус и новая реальность" заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.

Эксперт обратил внимание, что в конце 2019 года ряд азиатских, американских и европейских аналитических центров в открытых публикациях предупреждали о грядущем в ближайшее время резком спаде цен на нефть. "Мы наблюдаем некий прогнозируемый тренд, который начал реализовываться", - отметил Алексей Авдонин. По его словам, с 2019 года ощущалось, что темпы мировой экономики в целом и Китая в частности начинают падать. Как следствие: снижалось потребление энергоносителей.

Алексей Авдонин

Падение цен на нефть в 2020 году ожидалось, возможно, не столь резкое. Но свои коррективы внес коронавирус. В ноябре 2019-го в Китае выявили так называемого нулевого, первого зараженного пациента. "Пик пришелся на январь, когда многие аналитические центры заявили о скором и достаточно сильном падении экономики Китая, одного из основных потребителей нефти. Эти информационные сообщения сказывались на динамике энергетических рынков", - обратил внимание аналитик БИСИ.

По мнению Алексея Авдонина, чтобы прогнозировать развитие ситуации, нужно по возможности отбросить эмоции, панические настроения и не делать сиюминутных выводов, которые навязываются различными информационными каналами. Руководству же стран важно иметь свой экспертный пул, способный заглянуть за горизонт событий и подсказать, как правильно вырабатывать те или иные решения.

Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко поделился своими наблюдениями за происходящим на нефтяном рынке. "Четко бросается в глаза одна простая вещь: цены падают, а крупных сделок нет. По сути дела, мы не видим четких движений на рынке. Есть падение стоимости акций отдельных компаний, но нефть еще никуда не пошла. Еще никто не воспользовался моментом. Пока идет "пристрелка", - сказал он. Что касается причин происходящего, то, чтобы их установить, нужно искать, чьи интересы за всем этим стоят. "В первую очередь в этой ситуации пытаются переделать, перекроить рынок, создать и заполнить ниши", - считает Александр Тищенко.-0-

Фото Максима Гучека

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