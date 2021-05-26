Ананич о Беларуси: будем идти своим путем, укрепляя страну

Лилия Ананич

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет идти своим путем, укрепляя страну, и обязательно выстоит под давлением внешних сил. Об этом заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич, комментируя журналистам итоги встречи с Президентом Беларуси в парламенте, передает корреспондент БЕЛТА. "В этом зале прозвучало обращение о главных вопросах, которые сегодня волнуют, наверное, каждого гражданина Беларуси. Есть международное давление, есть массированная атака на Беларусь. Выстоит ли Беларусь? Беларусь выстоит! Выстоит потому, что у нас такой Президент, потому, что есть понимание, как работать в условиях экономических санкций. И потому, что мы, белорусы, едины в своем желании сохранить и укрепить нашу страну. Тот посыл, который дал Президент, та честность, искренность сегодня дойдут до каждого, кто захочет это услышать. Только мы сегодня ответственны за свою страну", - сказала депутат. "Нас бьют, а мы работаем. Нас пытаются прижать, нас пытаются наклонить, а мы идем своим путем. Потому что за нами правда, за нами справедливость", - подчеркнула Лилия Ананич. Она отметила, что Беларусь не одна, страну поддерживают в том числе такие крупные мировые игроки, как Россия и Китай. Парламентарий обратила внимание, что санкции и различного рода пакостные действия, наподобие замены Государственного флага Беларуси в Риге, не украшают лицо европейской политики. "И это вовсе не воля народов этих стран. Поэтому мы будем идти своим путем, укрепляя, созидая свою страну", - сказала Лилия Ананич.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!