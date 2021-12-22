Андрейченко: Беларуси есть что предложить своим партнерам

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси есть что предложить своим партнерам, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на старания изолировать нашу страну на международной арене, белорусские депутаты продолжают активно развивать контакты с парламентариями евразийских государств, странами АСЕАН и Латинской Америки. Важно, что эти отношения строятся на принципах, полностью исключающих вмешательство во внутренние дела друг друга. И на первый план в них выходит объединяющая всех экономическая повестка. Так, на ежегодном Китайском международном форуме по правовому сотрудничеству были обсуждены актуальные вопросы оптимизации правил международной торговли и инвестиций в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Китай для нас - важнейший стратегический партнер. Актуальные задачи по выводу отношений между нашими странами на новый уровень определены Директивой главы государства №9. В связи с этим депутатам необходимо подготовить и внести основательные предложения по реализации положений Директивы на парламентском уровне", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер отметил, что надежным торговым партнером для Беларуси является Индонезия. "Она стала четвертым рынком в мире для белорусского хлористого калия и планирует наращивать объемы закупок. Эта страна также заинтересована в поставках нашей автомобильной техники и создании совместных производств. У нас сложились конструктивные отношения с индонезийскими коллегами, о чем говорят итоги их недавнего визита в Беларусь. Важно отслеживать реализацию согласованных проектов, тем более что представители индонезийских деловых кругов вновь собираются посетить нашу страну. Таким же образом следует работать на латиноамериканском и других направлениях. Потенциал там огромный. В частности, на площадке Латиноамериканского парламента надо развивать контакты с Бразилией, Венесуэлой, Колумбией, Кубой, Эквадором, - подчеркнул он. - И в целом в международных организациях необходимо продолжать активный поиск точек сопряжения экономических интересов разных стран".

Владимир Андрейченко констатировал, Беларуси есть что предложить своим партнерам. "Поэтому вопросы освоения новых рынков должны оставаться в центре внимания парламентских групп дружбы. Их задача - содействовать реализации планов по наращиванию белорусского экспорта и переориентации импорта. Необходимые нам товары нужно покупать в дружественных Беларуси и ее народу странах. Координирующую роль в этом процессе должна играть Постоянная комиссия по международным делам. Что касается западного вектора, то здесь нам необходимо наращивать свои усилия по отстаиванию национальных интересов. Это основная задача для белорусской делегации на предстоящем зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене", - добавил он.-0-