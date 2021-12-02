Андрейченко: отношения Беларуси и России носят открытый, взаимовыгодный, доброжелательный характер

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и России носят открытый, взаимовыгодный, доброжелательный характер, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я рад нашей встрече в Республике Беларусь. Для нас очень важно, что ваш первый государственный визит состоялся в Беларусь. Это подтверждает то, что наши отношения носят открытый, взаимовыгодный, доброжелательный характер", - сказал Владимир Андрейченко.

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