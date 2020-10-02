Андрейченко: парламентарии продолжат контакты с партнерами на принципах равноправия и взаимоуважения

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии продолжат контакты с зарубежными партнерами на принципах равноправия и взаимоуважения, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер поблагодарил зарубежных парламентариев, которые приняли участие в международном наблюдении за выборами в Беларуси и проявили объективный подход при оценке их результатов. "В первую очередь, это представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России, а также Межпарламентской ассамблеи СНГ, сделавшие однозначный вывод о конституционности выборов, их демократичности и полном соответствии национальному законодательству. Мы признательны российским коллегам и парламентариям других стран за ту серьезную поддержку, которую они продолжают нам активно оказывать в различных международных организациях", - сказал он.

Владимир Андрейченко особо отметил конструктивное взаимодействие с китайскими партнерами, изначально занявшими мудрую и взвешенную позицию в отношении Беларуси. "Наши контакты носят системный характер и подтверждают обоюдное стремление развивать весь комплекс направлений взаимовыгодного сотрудничества. Мы продолжаем общение с парламентариями других стран на площадках Межпарламентского союза, МПА АСЕАН, парламентских структур ОБСЕ и Совета Европы", - рассказал он.

Вместе с тем спикер подчеркнул: несмотря на долгий путь выстраивания конструктивного диалога, основанного на объективной оценке ситуации, сегодня некоторые зарубежные политики делают заявления, граничащие с прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Такие действия носят откровенно недружественный характер, подрывают доверие между странами и не способствуют укреплению региональной безопасности.

"Тем не менее депутатам Палаты представителей необходимо продолжить контакты со всеми зарубежными коллегами, чтобы международное сообщество могло получать объективную информацию о том, что происходит в нашей стране. В этих целях следует активизировать деятельность межпарламентских комиссий и рабочих групп Национального собрания по сотрудничеству с парламентами иностранных государств. Мы надеемся на понимание и развитие сотрудничества на принципах равноправия, взаимоуважения и учета интересов всех участников диалога", - заявил Владимир Андрейченко.

Что касается ближайших планов, то, принимая во внимание современные вызовы и угрозы национальной, в том числе экономической, безопасности, депутатам следует особо тщательно проработать свое участие в предстоящих мероприятиях по линии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ.-0-

Фото Рамиля Насибулина