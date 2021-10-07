Андрейченко: у нас выстроен прочный фундамент двусторонних отношений с Венесуэлой

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У нас выстроен прочный фундамент двусторонних отношений с Венесуэлой, заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи со специальным посланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом, передает корреспондент БЕЛТА.

"В феврале следующего года наши страны будут отмечать 25-летие со дня установления дипломатических отношений. И надо сказать, что за этот короткий по историческим меркам период у нас выстроен прочный фундамент двусторонних отношений. И, конечно же, это сделано в первую очень благодаря президентам наших стран, которые выстроили хорошую систему взаимовыгодного сотрудничества, взаимовыгодных отношений, дружбы, поддержки в международных организациях. И мы рассмотрим ваш визит как стремление придать новый импульс развитию нашего сотрудничества и, конечно, самое главное - определить новые направления взаимодействия во всех сферах", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, в текущей международной ситуации важную роль играет взаимная поддержка в международных организациях. "Потому что, вы видите, время сейчас очень непростое. Идет гибридная война и в отношении Республики Беларусь. Буквально сегодня в Европейском парламенте состоится голосование по очередной резолюции, которая направлена против Беларуси. Голословные обвинения европейских политиков не выдерживают никакой критики и просто выходят за рамки здравого смысла. Мы видим проявление двойных стандартов и искажение событий, которые происходят сегодня в стране. Белорусские депутаты твердо уверены в том, что попытки давления на Беларусь являются бесперспективными. И методом шантажа и давления ни один вопрос никогда не решался и не решится. Мы продолжим нашу работу на укрепление нашей страны во благо наших людей", - отметил спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что важная роль в активизации нашего сотрудничества отводится депутатскому корпусу. "Настало время, чтобы мы, парламентарии, взаимодействовали не только на уровне профильных комиссий, а чтобы мы в парламентах создали рабочие группы по сотрудничеству. Такая у нас добрая традиция была где-то до 2015 года. Эти рабочие группы могли бы разработать дорожную карту активизации нашего взаимодействия, наметить мероприятия, которые заслуживают внимания с точки зрения белорусских и венесуэльских парламентариев. Сейчас есть хорошо апробированный во времена пандемии способ контактов - это видео-конференц-связь, и можно проводить видеоконференции. Буду рад услышать и ваши предложения в отношении дальнейших путей и направлений развития нашего взаимовыгодного сотрудничества", - дополнил он.

Адан Чавес Фриас поблагодарил белорусскую сторону за возможность встречи на таком высоком уровне. "Мы находимся здесь, чтобы говорить о плодотворном будущем сотрудничестве, чтобы организовать эту работу в интересующих нас направлениях. И мы видим, что возможно организовать эти группы дружбы и дать новый импульс тем, которые уже существовали. В принципе, это основные задачи. Мы бы хотели достаточно быстро с ними справиться. Белорусский парламент может сотрудничать с Институтом по изучению политического наследия Уго Чавеса. Например, заключить соглашение для проведения различных форумов, конференций, лекций. Основная цель нашего визита в первую очередь - укрепить наши отношения, придать новый импульс в интересующих нас сферах и, возможно, найти новые", - констатировал он.-0-

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