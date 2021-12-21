Анфимов: председательство Беларуси усилило эффективность сотрудничества стран Содружества

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества проходит сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

На повестке обсуждения членами Совета постпредов семь вопросов. Среди них - подведение итогов председательства Беларуси в Содружестве Независимых Государств, выполнение плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ в 2021 году.

"На протяжении всего года наша республика последовательно реализовывала план мероприятий председательства и Концепцию дальнейшего развития Содружества Независимых Государств. В этом направлении была проведена очень большая работа. Принимаемые решения были направлены на выработку согласованных подходов по решению актуальных проблем, завязанных на Содружестве, и повышение эффективности экономического сотрудничества, социально-экономического развития стран СНГ", - сказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов.

По его словам, несмотря на пандемийные ограничения, в этом году проведены очные мероприятия с участием Совета министров иностранных дел, а также заседание Совета глав правительств СНГ. "Приняты решения, которые позволят усилить эффективность сотрудничества между странами Содружества. Активно развивалось сотрудничество в различных направлениях жизнедеятельности Содружества Независимых Государств, прежде всего это экономическая, оборонная, гуманитарная сферы, пограничное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью и терроризмом и предупреждение чрезвычайных ситуаций", - рассказал первый зампредседателя Исполкома СНГ.

Постоянные полномочные представители также рассмотрят вопрос подготовки предложений в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое планируется провести 8 апреля 2022 года в Душанбе.

Кроме того, на заседании пойдет речь об итогах деятельности Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества в 2021 году и предложениях в план его работы на 2022 год с учетом приоритетных задач развития СНГ.

/Будет дополнено/.-0-