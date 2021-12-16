Авдонин: шумиха по якобы подготовке России к вторжению в Украину - хорошо спланированная акция НАТО

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 16 декабря 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:20 Новогодние балы, шоу, акции, концерты и поздравления: праздник приходит в каждый дом Минска Регионы
10:08 Спектакли о Снежной королеве, Золушке и бременских музыкантах покажут в музтеатре с 24 декабря Афиша
09:55 В Лепельском районе утонул рыбак, толщина льда была 3 см Происшествия
09:49 ГАИ Минской области проведет массированную отработку дорог в сельской местности Регионы
09:46 Первую запись на сайте "Википедии" продали на аукционе за $750 тыс. В мире
09:44 Сборная Франции стала четвертым полуфиналистом женского чемпионата мира по гандболу Спорт
09:35 В водоеме в Смолевичском районе утонул мужчина Происшествия
09:33 Заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже уровня в 60% В мире
09:33 Белорусские спасатели участвуют в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Санкт-Петербурге Общество
09:27 Авдонин: шумиха по якобы подготовке России к вторжению в Украину - хорошо спланированная акция НАТО Политика
09:26 В Докшицах при пожаре погиб мужчина Происшествия
09:08 Статуя Марадоны установлена в аэропорту Буэнос-Айреса В мире
09:06 ВОЗ: число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня В мире
09:01 Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Ивьевском районе Происшествия
09:00 Одобрены Минздравом, подойдут каждому. Топ-5 фактов про белорусские фитоБАДы Общество
09:00 Центральный ботанический сад поздравляет с Новым годом и Рождеством Христовым Афиша
09:00 Новогодняя АКЦИЯ! В Minsk World скидка на апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ до 50 евро за м²! Общество
08:58 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Восточного Тимора В мире
08:58 В Китае нашли мавзолей императора династии Хань Калейдоскоп
08:51 Национальный центр защиты персональных данных за месяц дал более 70 разъяснений законодательства Общество
08:45 В аэропорту Доминиканы при посадке разбился самолет, погибли 9 человек В мире
08:42 Мастер-класс по созданию ажурных снежинок пройдет в Могилевском художественном музее Культура
08:35 Республиканский конкурс циркового искусства соберет в Орше более 200 участников Культура
08:24 Сенько: доля пищевой и сельхозпродукции в экспорте в Китай за год выросла более чем на 30% Экономика
08:20 Регулятор Новой Зеландии одобрил вакцину Pfizer для иммунизации детей от 5 до 11 лет В мире
08:10 Гомельчанам на ярмарке вакансий предложат более 580 рабочих мест Регионы
08:06 В Гродненской области откроется более 10 резиденций Деда Мороза Регионы
07:52 Новогодний бал для талантливой молодежи Брестской области проведут в Коссовском дворце Афиша
07:43 Казахстан отмечает 30-летие независимости В мире
07:32 Суд в Минске защитил право инвалида на место в общежитии Происшествия
Все новости
Все новости
Политика
16 декабря 2021, 09:27

Авдонин: шумиха по якобы подготовке России к вторжению в Украину - хорошо спланированная акция НАТО

Алексей Авдонин. Фото из архива
Алексей Авдонин. Фото из архива

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шумиха по возможной подготовке России к вторжению в Украину является хорошо спланированной информационно-пропагандистской акцией НАТО. Об этом газете "Рэспублiка" заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА.

"Последние события конца ноября - начала декабря между Россией, США, Евросоюзом и КНР свидетельствуют о реализации коллективным Западом в отношении России новой стратегии "оправдания". Основная цель такого подхода - ослабить переговорные позиции команды государственников как по внутрироссийским вопросам, так и по внешнеполитической тематике. При этом стоит четко понимать: шумиха по возможной подготовке России к вторжению в Украину является хорошо спланированной информационно-пропагандистской акцией НАТО под эгидой США, - считает эксперт. - Механизм такой операции - создание условий для принуждения России к вечному оправданию, а оправдание всегда заведомо слабая позиция. Но для чего это все делается? Вряд ли только во благо защиты Украины Вашингтон развернул такую массовую травлю Москвы. Везде надо искать экономическую подоплеку. И, конечно же, она есть".

По словам Алексея Авдонина, ранние заявления руководства ФРГ по поводу перспектив газопровода "Северный поток - 2" в части возможного пресечения процесса его сертификации и реализации в случае "агрессии" России могут ярко свидетельствовать о том, что цель таких информационных маневров - поставить крест на газоэнергетических проектах России.

"Энергетические компании США хотят монопольно контролировать этот рынок Европы. Удержание высоких цен - залог успешной реализации американскими компаниями проекта по переходу европейцев на сжиженный газ. Чем выше цены на рынке, тем лучше покрытие достаточно высокой себестоимости производства, доставки и разжижения СПГ. А негатив по России с ее ожидаемой "атакой" на Украину выступает как поршень, который поддавливает европейцев, и в первую очередь немцев, отказаться от российского газа, - отметил аналитик - Одновременно ситуация с вероятностью провала проекта "Северный поток - 2", введения новых санкций против российских компаний и персоналий "давит" на либеральные круги России для повышения внутреннего конфликта элит в вопросе перспектив сотрудничества с Китаем. США хочет через либералов оторвать Россию от Китая и оставить Пекин в одиночестве в борьбе с коллективным Западом".

Алексей Авдонин подчеркнул: американцы и британцы понимают, что долго "продавать" в эфир глобальным медиа сказку про вечно нападающую, но так и не напавшую на Украину Россию не смогут. Им необходимо материализовать виртуальный образ "агрессии". То есть нужна провокация на границах так называемого цивилизационного разлома - это границы Союзного государства, в том числе Крым.

"В октябре - ноябре 2021 года коллективный Запад отрабатывал провокационную версию с мигрантами на польской границе. Не дали, не получилось. Александр Лукашенко сорвал все планы: отвел мигрантов с границы, разместил в ТЛЦ и часть выслал обратно. Сейчас, по мнению западных идеологов, пришло время для отработки черноморского сценария. Мозговая корпорация Stratford еще ранее опубликовала аналитическую записку, где четко прописала будущий сценарий цивилизационного конфликта между Россией и Западом именно за Черное море и Крым, - сказал политолог. - Запад, и в первую очередь британская элита, лелеял надежду, что Майдан-2014 даст возможность осуществить давнюю мечту Британии и установить контроль над Крымом. Но ловкая и умелая "разводка" Россией ситуации позволила бескровно не допустить захвата полуострова чуждой цивилизацией".

По мнению Алексея Авдонина, сейчас Беларусь наравне с Крымом является форпостом цивилизационной войны. "В настоящее время западные фабрики мысли отрабатывают сценарии эскалации ситуации вокруг Беларуси в преддверии, в ходе и после референдума по Конституции. У них сохраняются планы молниеносной переориентации Беларуси с восточного на западный вектор. Ставка делается на создание неопределенности и крайнестана. Таким образом, противостояние между Россией, США, Великобританией и КНР усиливается и все больше носит характер борьбы не государств, а цивилизаций", - резюмировал аналитик БИСИ.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения НАТО политика Россия США Украина
Новости рубрики Политика
Се Сяоюн и Николай Борисевич. Фото МИД Беларусь и Китай обсудили перспективы сотрудничества
Фото МИД Беларуси "История, достижения и перспективы": в Индии по инициативе Беларуси отпраздновали 30-летие СНГ
Сергей Сивец Сивец: решение Конституционного суда по санкциям против Беларуси - правовой сигнал для ООН
Светлана Любецкая Любецкая: позиция Конституционного суда по введению против Беларуси санкций - правовой прецедент
Наталья Филиппова Филиппова: санкции в отношении Беларуси введены вопреки общепризнанным нормам и международному праву
Алла Бодак Бодак: принятые ЕС санкционные документы затрагивают права и свободы граждан
Главное
Ситуация с COVID-19, оснащенность клиник, зарплаты медиков. Лукашенко в Витебске сделал особый акцент на соцсфере
"Надо будет кое-где по-новому выстроить страну". Лукашенко о работе после принятия обновленной Конституции
Умные города, экотуризм и электротранспорт: как будет развиваться зеленая экономика в Беларуси
Одобрены Минздравом, подойдут каждому. Топ-5 фактов про белорусские фитоБАДы
Топ-новости
Картина дня: встреча с активом Витебской области, тренды в образовании и новогодние ярмарки
Лукашенко о работе в условиях санкций: надо шевелиться, мы должны выстоять
Петришенко: завершается разработка программы патриотического воспитания
Подарки для столичного Центра коррекционно-развивающего обучения приготовил Беларусбанк
Сенько: доля пищевой и сельхозпродукции в экспорте в Китай за год выросла более чем на 30%
Авдонин: шумиха по якобы подготовке России к вторжению в Украину - хорошо спланированная акция НАТО
Новогодняя АКЦИЯ! В Minsk World скидка на апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ до 50 евро за м²!
Национальный центр защиты персональных данных за месяц дал более 70 разъяснений законодательства
Совмин утвердил госпрограмму "Обеспечение правопорядка" на 2021-2025 годы
Субботин о своем назначении губернатором: с волнением беру в руки этот штурвал, понимая, что путь будет непростым
Роуминг, поставки белорусских лифтов, признание цифровых подписей. Что обсуждалось на ГВУ СГ
Huawei провела первый в Беларуси саммит по цифровой энергетике. Какие новинки представили на форуме
С середины августа более 1400 украинцев получили белорусское гражданство
Гайдукевич: мы сами будем строить свою страну без подсказок и давления извне
Маркевич: акция "Наши дети" стала настоящим марафоном добрых дел
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.