Авдонин: шумиха по якобы подготовке России к вторжению в Украину - хорошо спланированная акция НАТО

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шумиха по возможной подготовке России к вторжению в Украину является хорошо спланированной информационно-пропагандистской акцией НАТО. Об этом газете "Рэспублiка" заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА.

"Последние события конца ноября - начала декабря между Россией, США, Евросоюзом и КНР свидетельствуют о реализации коллективным Западом в отношении России новой стратегии "оправдания". Основная цель такого подхода - ослабить переговорные позиции команды государственников как по внутрироссийским вопросам, так и по внешнеполитической тематике. При этом стоит четко понимать: шумиха по возможной подготовке России к вторжению в Украину является хорошо спланированной информационно-пропагандистской акцией НАТО под эгидой США, - считает эксперт. - Механизм такой операции - создание условий для принуждения России к вечному оправданию, а оправдание всегда заведомо слабая позиция. Но для чего это все делается? Вряд ли только во благо защиты Украины Вашингтон развернул такую массовую травлю Москвы. Везде надо искать экономическую подоплеку. И, конечно же, она есть".

По словам Алексея Авдонина, ранние заявления руководства ФРГ по поводу перспектив газопровода "Северный поток - 2" в части возможного пресечения процесса его сертификации и реализации в случае "агрессии" России могут ярко свидетельствовать о том, что цель таких информационных маневров - поставить крест на газоэнергетических проектах России.

"Энергетические компании США хотят монопольно контролировать этот рынок Европы. Удержание высоких цен - залог успешной реализации американскими компаниями проекта по переходу европейцев на сжиженный газ. Чем выше цены на рынке, тем лучше покрытие достаточно высокой себестоимости производства, доставки и разжижения СПГ. А негатив по России с ее ожидаемой "атакой" на Украину выступает как поршень, который поддавливает европейцев, и в первую очередь немцев, отказаться от российского газа, - отметил аналитик - Одновременно ситуация с вероятностью провала проекта "Северный поток - 2", введения новых санкций против российских компаний и персоналий "давит" на либеральные круги России для повышения внутреннего конфликта элит в вопросе перспектив сотрудничества с Китаем. США хочет через либералов оторвать Россию от Китая и оставить Пекин в одиночестве в борьбе с коллективным Западом".

Алексей Авдонин подчеркнул: американцы и британцы понимают, что долго "продавать" в эфир глобальным медиа сказку про вечно нападающую, но так и не напавшую на Украину Россию не смогут. Им необходимо материализовать виртуальный образ "агрессии". То есть нужна провокация на границах так называемого цивилизационного разлома - это границы Союзного государства, в том числе Крым.

"В октябре - ноябре 2021 года коллективный Запад отрабатывал провокационную версию с мигрантами на польской границе. Не дали, не получилось. Александр Лукашенко сорвал все планы: отвел мигрантов с границы, разместил в ТЛЦ и часть выслал обратно. Сейчас, по мнению западных идеологов, пришло время для отработки черноморского сценария. Мозговая корпорация Stratford еще ранее опубликовала аналитическую записку, где четко прописала будущий сценарий цивилизационного конфликта между Россией и Западом именно за Черное море и Крым, - сказал политолог. - Запад, и в первую очередь британская элита, лелеял надежду, что Майдан-2014 даст возможность осуществить давнюю мечту Британии и установить контроль над Крымом. Но ловкая и умелая "разводка" Россией ситуации позволила бескровно не допустить захвата полуострова чуждой цивилизацией".

По мнению Алексея Авдонина, сейчас Беларусь наравне с Крымом является форпостом цивилизационной войны. "В настоящее время западные фабрики мысли отрабатывают сценарии эскалации ситуации вокруг Беларуси в преддверии, в ходе и после референдума по Конституции. У них сохраняются планы молниеносной переориентации Беларуси с восточного на западный вектор. Ставка делается на создание неопределенности и крайнестана. Таким образом, противостояние между Россией, США, Великобританией и КНР усиливается и все больше носит характер борьбы не государств, а цивилизаций", - резюмировал аналитик БИСИ.-0-