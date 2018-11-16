Бабич: РФ не делала Беларуси никаких предложений о размещении военной базы с 2015 года

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия не делала Беларуси никаких предложений о размещении военной базы с 2015 года. Об этом сегодня журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Михаил Бабич, передает корреспондент БЕЛТА.
Разговоры на эту тему он назвал "длинным политическим сериалом о размещении некой военной российской базы". "Могу заявить следующее: с 2015 года никто ни в открытом режиме, ни в закрытом режиме никаких предложений о размещении российской военной базы в Беларуси не делал", - подчеркнул он.
В 2012-2015 годах НАТО вело активную политику, начиная от расширения на Восток до размещения различных военных объектов вблизи границ Союзного государства. "Тогда вырабатывались различные решения о симметричном ответе на эти действия", - пояснил посол.
Дипломат считает, что вопрос размещения в Беларуси российской военной базы неактуален. "С политической повестки этот вопрос нужно снять и исходить из тех военных реалий, которые сегодня существуют", - уверен Михаил Бабич.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.395 BYN
|2.392 BYN
|2.402 BYN
|USD
|2.1102 BYN
|2.11 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.1973 BYN
|3.185 BYN
|3.2 BYN