Бангладеш может привлечь белорусских специалистов и технологии для развития инфраструктуры

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность привлечения белорусских специалистов и технологий для создания в Бангладеш объектов инфраструктуры обсуждена на первом заседании белорусско-бангладешской совместной комиссии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Заседание комиссии прошло в белорусском внешнеполитическом ведомстве под председательством заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса и министра коммерции Бангладеш Типу Мунши.

Во время переговоров обсуждены состояние взаимной торговли и шаги по ее наращиванию. Стороны отметили взаимодополняющий характер экономик Беларуси и Бангладеш, который создает широкие возможности для увеличения взаимных поставок промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, в том числе продуктов питания.

"Двусторонняя комиссия определила наиболее перспективные совместные проекты в области машиностроения и обсудила возможности привлечения белорусских специалистов и технологий для создания в Бангладеш объектов инфраструктуры, - сказали в пресс-службе МИД. - Белорусские представители, в частности, подтвердили готовность к существенному наращиванию экспорта в Бангладеш дорожно-строительной, сельскохозяйственной и грузовой техники с организацией соответствующей базы технического обслуживания".

В министерстве добавили, что бангладешские партнеры четко обозначили потребность в получении белорусских технологий и подготовке специалистов в вопросах механизации сельского хозяйства, в том числе в области картофелеводства и переработки аграрной продукции, в области врачебного образования и исследований, обеспечения ядерной безопасности и в высокотехнологичном производстве.

Как сообщалось, в Минске бангладешская делегация также встретилась с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. На встрече обсуждались условия двустороннего партнерства, в том числе новый контракт по поставкам в южноазиатскую страну техники на $100 млн.-0-

Фото МИД