16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь благодарит братский Азербайджан за последовательную и бескомпромиссную поддержку. Об этом пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил информационному агентству Trend.az, сообщает БЕЛТА.

Вопрос касался оценки шага Азербайджана, который не присоединился к 11-му пункту, касающемуся Беларуси, в принятой декларации саммита "Восточного партнерства".

Анатолий Глаз напомнил, что Беларусь со странами - участницами "Восточного партнерства" связывают прежде всего общая история, близкая дружба народов, взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, конструктивное взаимодействие на площадке СНГ и в других интеграционных форматах, а не политизированная инициатива ЕС.

"Безусловно, мы ожидали от присутствовавших на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе дружественных государств однозначного осуждения антибелорусских заявлений и действий. История молодых постсоветских стран неоднократно демонстрировала, что пустым может остаться кресло под любым флагом - в зависимости от геополитических раскладов и настроения европейской бюрократии", - отметил пресс-секретарь МИД.

"Благодарим братский Азербайджан, который прекрасно знает цену понятиям суверенитета и независимости, за последовательную и бескомпромиссную поддержку нашей страны на международной арене. Баку в очередной раз проявил себя как ответственный и самостоятельный участник международных отношений, последовательно придерживающийся своих внешнеполитических принципов в полном соответствии с нормами международного права", - отметил Анатолий Глаз.-0-