Беларусь готова поделиться с Латвией опытом по реализации ЦУР - Щеткина

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова поделиться с Латвией опытом по реализации Целей устойчивого развития. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина перед встречей с депутатами Сейма Латвии во главе с председателем комиссии по долгосрочному развитию Вячеславом Домбровскисом, передает корреспондент БЕЛТА.

Латвия приступила к разработке национальной стратегии развития на 2021-2027 годы и выражает интерес к белорусскому опыту в этой сфере. "Латвийских партнеров интересуют подходы к устойчивому развитию. Мы поделимся своим опытом, и нас в первую очередь, кроме экономики, гуманитарных вопросов, интересует экологическая составляющая. Речь идет о сохранении трансграничных водных ресурсов, внедрении зеленых технологий, развитии зеленой экономики", - рассказала Марианна Щеткина. Она напомнила, что в Беларуси действует стратегия социально-экономического развития до 2030 года, разрабатывается аналогичный документ по устойчивому развитию до 2035 года.

В свою очередь Вячеслав Домбровскис рассказал, что Латвии интересен опыт Беларуси в IT, поскольку стране удалось добиться впечатляющих результатов в этой области. Изучается и развитие белорусско-китайского сотрудничества. Для того чтобы получить исчерпывающую информацию из первых уст, латвийская делегация сегодня побывала в Парке высоких технологий и Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Во время встречи отмечался доверительный характер белорусско-латвийских отношений в целом и межпарламентского диалога в частности. В последнее время он приобрел особое значение, носит системный характер. Парламентарии двух стран намерены и далее прилагать усилия для увеличения товарооборота, инвестиционного сотрудничества. Белорусские сенаторы благодарны латвийским коллегам за поддержку в ЕС и рассчитывают, что доверительные межпарламентские отношения будут катализатором для сотрудничества в других сферах.

Латвия - важный торговый партнер Беларуси, крупный транзитный коридор для белорусского экспорта в третьи страны. По итогам 2018 года Латвия заняла 14-е место по товарообороту и 10-е по экспорту (доля - 1,4%) среди стран, с которыми Беларусь проводит внешнеторговые операции. Двусторонний товарооборот составил $582,7 млн (темп роста - 132,9% к 2017 году). Сальдо сложилось положительным для Беларуси в размере $388,5 млн.

В 2018 году в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Латвии на сумму $107,5 млн, в том числе прямых - $82,1 млн. Латвийские инвесторы проявляют интерес к реализации проектов в сфере торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики, производства пищевой и другой продукции. В стране работают 585 предприятий с участием латвийского капитала. В июле 2018 года утвержден план мероприятий правительств Беларуси и Латвии по основным направлениям сотрудничества на среднесрочную перспективу. В него вошли сферы, которые парламентарии в свое время определяли на переговорах как перспективные. Речь идет о развитии медицинского туризма, придорожного сервиса, научно-технического сотрудничества, взаимодействии в пищевой промышленности, деревообработке.-0-