Беларусь и Армения определили общность подходов к сотрудничеству в интеграционных структурах

14 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Армения определили общность внешнеполитических подходов к сотрудничеству в интеграционных структурах. Данная тематика рассматривалась на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Беларуси Арменом Гевандяном, сообщили БЕЛТА пресс-службе МИД.

Стороны обсудили основные направления белорусско-армянского сотрудничества в ОДКБ и других интеграционных структурах. Дипломаты определили общность внешнеполитических подходов двух стран и безусловную приверженность Беларуси и Армении принципам международного права.

Замминистра и посол обменялись мнениями о путях активизации конструктивного взаимодействия двух стран в международных организациях и в многостороннем формате. Они также обсудили тему подготовки к II Европейским играм, которые начнутся в Минске 21 июня.-0-