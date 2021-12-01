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Политика
01 декабря 2021, 18:04

Беларусь и Азербайджан намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

Во время обмена мнениями комплексно обсуждены вопросы межгосударственного взаимодействия в различных сферах, перспективы двустороннего сотрудничества в обеспечении безопасности двух стран.

Государственный секретарь Совета безопасности выразил соболезнования азербайджанской стороне в связи с гибелью людей при крушении военного вертолета.

Стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в обороне и правоохранительной деятельности.-0-

Фото Павла Орловского

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