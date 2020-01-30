30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Болгария настроены открывать новые сферы в двустороннем сотрудничестве. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с послом Болгарии в Беларуси Георги Василевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарии рассчитывают внести свой весомый вклад в развитие отношений между двумя странами, народы которых всегда были близки друг другу по духу. Наталья Кочанова отметила активизацию политического диалога, развитие торгово-экономического сотрудничества и контактов между регионами. "Хорошие отношения установились и между парламентариями, активно работают группы дружбы. Коллеги из Болгарии несколько раз приезжали в Беларусь. Мы всегда рады их приветствовать и готовы сотрудничать. Для нас это важно", - сказала председатель Совета Республики. Во время встречи спикер обсудила с послом возможный визит парламентской делегации Беларуси в Болгарию.

Позже Георги Василев, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что сотрудничество Беларуси и Болгарии имеет хорошую динамику и вместе с тем нереализованный потенциал. По мнению дипломата, странам необходимо открывать новые сферы взаимодействия. "Мы сможем сделать намного больше, установив в них диалог", - убежден посол. В качестве примера он привел хорошо развитую в Беларуси IT-индустрию.-0-

Фото Максима Гучека