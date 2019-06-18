Беларусь и Египет намерены поддерживать усилия по укреплению международного мира и стабильности

18 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь и Египет намерены поддерживать усилия, направленные на укрепление международного мира и стабильности, предотвращение проявлений терроризма и экстремизма, представляющих серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном сегодня Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны согласились с необходимостью урегулирования региональных конфликтов политическими и дипломатическими методами, а также подчеркнули свое стремление неукоснительно следовать целям Устава Организации Объединенных Наций и общепризнанным принципам и нормам международного права.

Беларусь отметила успехи египетского руководства в стабилизации политической и экономической ситуации в стране, в борьбе с международным терроризмом и выразила надежду, что позитивные тенденции в развитии Египта будут способствовать расширению двусторонних связей.

Также Беларусь подтвердила, что поддерживает скорейшее заключение соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом. В свою очередь египетская сторона заявила о готовности содействовать развитию широкомасштабного сотрудничества Беларуси со странами Африканского континента. Правительство Египта также обязалось оказать поддержку совместным проектам, которые реализуются в этой арабской республике, путем создания равных условий для участия в государственных тендерах, упрощения процедур регистрации совместных предприятий.

Стороны договорились расширять сотрудничество в таких перспективных сферах, как информационно-коммуникационные, аэрокосмические и авиационные технологии, наноматериалы, молекулярная генетика, металловедение, фармацевтика, оптика. Планируется также активизировать взаимодействие в сфере образования. В частности, выработать механизмы привлечения и направления граждан Египта на обучение в белорусские учреждения образования, создать совместные факультеты, направлять белорусских специалистов в области арабского языка на стажировки в египетские университеты.

Продолжится и взаимодействие в сферах туризма, культуры. Достигнута договоренность о проведении Дней культуры Египта в Беларуси в 2019 году.

Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Александру Лукашенко и белорусскому народу за теплый прием и гостеприимство и пригласил главу государства посетить Египет.-0-