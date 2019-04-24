Беларусь и ЕС обсуждают в Минске развитие политического диалога и отраслевого сотрудничества

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Седьмое заседание Координационной группы Беларусь - ЕС проходит 24-25 апреля в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Белорусскую делегацию на сегодняшнем заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, европейскую - управляющий директор Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Томас Майер-Хартинг. В мероприятии приняли участие представители органов госуправления Беларуси, профильных подразделений Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий. В ряде сегментов заседания приняли участие представители белорусских неправительственных организаций.

Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений Беларуси с Евросоюзом, участие страны в инициативе ЕС "Восточное партнерство", сотрудничество в сферах экономики и финансов, торговли, сельского хозяйства, образования, науки, экологии, транспорта, цифровых технологий, международной технической помощи, а также вопросы прав человека.

На полях мероприятия состоялась встреча Олега Кравченко с Томасом Майер-Хартингом, на которой обсуждались состояние политического диалога и отраслевого сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", реализация в Беларуси проектов международной технической помощи Европейского союза, а также ситуация в Восточноевропейском регионе.

Координационная группа Беларусь - ЕС провела свое первое заседание в апреле 2016 года. Этот формат создан для структурированного диалога по всему спектру двустороннего взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом.

Заседания проходят раз в полугодие. Участие в них принимают представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, профильных органов госуправления Беларуси. Предыдущие переговоры состоялись 12-13 декабря 2018 года в Брюсселе.-0-

Фото МИД Беларуси