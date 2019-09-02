Беларусь и Индия обсудили вопросы двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях

2 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Индия рассмотрели вопросы обмена визитами на высшем и высоком уровнях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Данные вопросы в числе других рассматривались 2 сентября на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур. Во время встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повесток дня, обсудили темы укрепления глобальной и региональной безопасности, нераспространения ядерного оружия, борьбы с терроризмом.

Андрей Дапкюнас привлек внимание посла Индии к своевременной и востребованной в современных условиях инициативе Президента Беларуси о запуске широкого многостороннего диалога по восстановлению действенной системы международной безопасности и сотрудничества в евразийско-атлантическом регионе. В этом контексте заместитель министра иностранных дел Беларуси отметил обоснованность расширения рамок рассмотрения вопросов международной безопасности на все евразийско-атлантическое пространство.

Белорусский дипломат отметил и важность участия представительной индийской делегации в международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом посредством инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", которая пройдет в Минске 3-4 сентября.

Кроме того, обсуждены вопросы разработки графика и содержательного наполнения ряда двусторонних визитов высокого и высшего уровней, которые планируются на 2019-2020 годы, подготовки очередного раунда консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Индии и знаковых двусторонних мероприятий в торгово-инвестиционной области.-0-