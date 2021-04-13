Беларусь и Иран обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Беларуси Саидом Яри, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, актуальные вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие стран в рамках международных организаций.

Основное обсуждение было направлено на проведение очередных заседаний совместных белорусско-иранских комиссий по вопросам экономики, высшего образования, науки и технологий.-0-

Фото МИД