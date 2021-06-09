9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан договорились расширять сотрудничество в области связи и информатизации. Об этом шла речь на рабочей встрече первого заместителя министра связи и информатизации Беларуси Павла Ткача с вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асетом Турысовым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минсвязи.

Стороны обменялись опытом построения республиканских информационных систем, внедрения и развития межведомственного электронного документооборота, централизованного хранения электронных документов и архивов. Обсуждалось и взаимодействие как в Евразийском экономическом союзе, так и на двусторонней основе по организации системы межстранового электронного документооборота, которая сейчас прорабатывается.

"По результатам встречи достигнуты договоренности по расширению взаимовыгодного сотрудничества в области связи и информатизации с учетом реализуемых в Беларуси и Казахстане государственных программ цифрового развития, дальнейшему взаимодействию по направлениям электронного документооборота, взаимному участию в отраслевых специализированных выставках и форумах в области связи и информационно-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении ведомства.-0-