Беларусь и Казахстан обменялись опытом взаимодействия с международными организациями в сфере безопасности

14 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась 14 октября встретился с помощником Президента - секретарем Совета безопасности Казахстана Калмуханбетом Касымовым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совета безопасности.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам международной безопасности и основным вопросам двустороннего взаимодействия. Стороны высказали заинтересованность развивать взаимовыгодное сотрудничество по широкому спектру межгосударственных отношений.

Состоялись консультации аппаратов советов безопасности Беларуси и Казахстана с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран. Основным содержанием повестки дня стало изучение практики взаимодействия двух стран с региональными международными организациями в сфере безопасности, поиск перспективных направлений двустороннего сотрудничества, а также проблематика противостояния угрозам в информационном пространстве.-0-

Фото Максима Гучека