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15 июня 2021, 12:13

Беларусь и Китай обладают колоссальным потенциалом для взаимовыгодных отношений - Макаров

Олег Макаров. Фото из архива
Олег Макаров. Фото из архива

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай обладают колоссальным потенциалом для взаимовыгодных отношений, совместного реагирования на системные изменения в международной обстановке. Об этом сегодня заявил директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров на международной онлайн-конференции "Беларусь и Китай: общая траектория развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведение подобных конференций стало уже традицией. Мы полагаем, что такое взаимодействие нужно выводить на уровень регулярного, что будет помогать нам обмениваться экспертными мнениями, заключениями. Уверен, что прямое общение участников онлайн-встречи будет способствовать укреплению наших контактов, в целом развитию экспертной дипломатии, - подчеркнул Олег Макаров. - На сегодняшний момент элемент экспертной дипломатии набирает силу, и значимость "фабрик мысли" в столь непредсказуемом мире значительно возрастает. Нет сомнений, что белорусские и китайские "фабрики мысли" будут содействовать поиску новых точек роста между нашими странами. Выражаем благодарность всем нашим китайским партнерам за готовность развивать экспертный диалог".

По его словам, опыт белорусско-китайского сотрудничества показывает, что два разных по масштабам государства обладают колоссальным потенциалом для взаимовыгодных отношений, совместного реагирования на системные изменения в международной обстановке. "Безусловным приоритетом в сотрудничестве между нашими странами является скорейшее преодоление негативных последствий пандемии и адаптация к новым реалиям отношений между государствами", - сказал эксперт.

Директор БИСИ обратил внимание, что конференция проходит в рамках Года регионов Беларуси и Китая, а также в канун 30-й годовщины установления дипломатических отношений двух стран. "В преддверии 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая хочется отметить впечатляющие результаты развития Китайской Народной Республики. Во-первых, потому что в непростых условиях руководству Китая удалось удовлетворить основные и социальные запросы общества, включая ликвидацию бедности. Во-вторых, китайское государство неизменно сохраняет свою социальную направленность и справедливость в обществе, ориентированность на интересы граждан", - констатировал он.

Олег Макаров отметил, что в международных отношениях произошли значительные трансформации. "Вследствие пандемии COVID-19 в значительной мере изменился мировой ландшафт. На сегодня мир стоит перед целым рядом новых вызовов, таких как глобальная рецессия, противостояние мировых центров силы. Ситуация в международных отношениях, набирающий тренд на разъединение стран - деглобализацию - требуют совместной выработки адекватных решений и мобилизации новых возможностей для совместного развития. И здесь в первую очередь нам надо исходить из того, что в основе новых отношений должны лежать не только прагматичные элементы выгодной торговли, но и элементы поддержки, духовного единства, близости, политических идеалов, социальных стандартов", - считает директор БИСИ.

"Уверен, что мы как представители экспертно-аналитического сообщества можем играть более весомую роль в исследованиях общественно-политических проблем, формировании прогнозов и стратегий, выработке практических предложений для лиц, принимающих решений. В белорусском экспертном сообществе есть живой интерес к изучению опыта Китая в различных сферах, - добавил Олег Макаров. - Что касается БИСИ, нам интересны вопросы партийного строительства, регионального развития КНР. Надеюсь, после выхода наших стран из ограничительных мер, вызванных пандемией, мы сможем возобновить взаимные визиты, продолжить общение в очном формате и укрепить договорную основу нашего сотрудничества".-0-

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