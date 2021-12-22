Беларусь и Китай обсудили дальнейшие шаги по интенсификации взаимоотношений

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич 22 декабря провел межмидовские консультации с первым заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лэ Юйчэном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Стороны отметили особый стратегический характер двусторонних отношений, а также существенную активизацию торгово-экономических, инвестиционных и межрегиональных связей.

Были обсуждены актуальные вопросы белорусско-китайской повестки дня, дальнейшие шаги по интенсификации взаимоотношений, включая проведение ряда предстоящих мероприятий на высоком и высшем уровнях.-0-