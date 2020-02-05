Беларусь и Китай обсудили взаимодействие в сфере безопасности

5 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков 5 февраля в Минске встретился с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

На встрече обсуждалось белорусско-китайское взаимодействие и проблемы международной безопасности. Участники высоко оценили достигнутый уровень двусторонних отношений во всех областях сотрудничества, а также подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укрепления контактов и развития совместных проектов в сфере безопасности.

Цуй Цимин поблагодарил Беларусь за поддержку и помощь в противостоянии новому коронавирусу.-0-