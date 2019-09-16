Беларусь и Китай уверенно развивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество - Цуй Цимин

16 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай уверенно развивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Об этом заявил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня на вечере по случаю 70-летия образования КНР, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 70 лет мощь Китая возросла, уровень жизни людей существенно вырос, непрерывно расширяется международное влияние. Развитие Китая достигло больших высот, что привлекло внимание всего мирового сообщества, - сказал глава дипломатической миссии. - Китай готов поделиться опытом развития со всем миром посредством совместного строительства "Пояса и пути", создания сообщества единой судьбы".

По словам Цуй Цимина, Китай и Беларусь учатся друг у друга, поддерживают друг друга и помогают в развитии и строительстве своих стран. "Под руководством и при личном внимании Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Беларуси Александра Лукашенко двусторонние отношения сохраняют высокий и стабильный уровень и находятся на лучшем этапе развития в истории", - подчеркнул посол.

Он обратил внимание на то, что, согласно статистике белорусской стороны, объем торговли между Китаем и Беларусью в первом полугодии увеличился на 76,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий отметил, что белорусско-китайское взаимодействие с каждым годом становится все более крепким.-0-