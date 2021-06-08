Беларусь и Китай выстраивают отношения на основе взаимного доверия и уважения - Андрейченко

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай - стратегические партнеры, выстраивающие отношения на основе взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время видеоконференции с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшняя встреча четко подтверждает, что Беларусь и Китай - стратегические партнеры, выстраивающие отношения на основе взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга. Убежден, что наши страны максимально консолидируют свои усилия и посредством реализации масштабных проектов сотрудничества продемонстрируют неэффективность политики санкций и диктата, подтвердят значимость взаимодействия в решении вопросов мировой повестки дня", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер высказал уверенность, что в следующем году - в год 30-летия со дня установления дипломатических отношений между нашими государствами - сотрудничество Беларуси и Китая будет отмечено новыми весомыми достижениями.

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